Scheffer abre vagas de emprego; veja cargos

A Scheffer, empresa de grande porte voltada ao setor do agronegócio, está oferecendo novas oportunidades para várias regiões do país. Os cargos são para ocupar diferentes funções dentro da companhia, e também exigem diferentes qualificações profissionais. Confira as vagas e como realizar sua candidatura, abaixo!

A Scheffer, empresa pioneira na produção de grãos, atualmente possui nove unidades espalhadas entre o estado do Mato Grosso e do Maranhão e uma delas no exterior, na cidade da Colômbia, totalizando mais de 200 mil hectares e uma alta performance de produção.

A companhia também conta com uma série de propriedades, que incluem fazendas, escritórios administrativos, armazéns, alojamentos, oficinas e algodoeiras.

Acompanhe os cargos disponíveis para ocupação na empresa Scheffer:

Analista de BI;

Analista de Processos;

Analista de Comunicação Interna;

Supervisor de Algodoeira;

Assistente de Controle Automotivo;

Analista de Mecanização e Tecnologias;

Secretaria Executiva;

Supervisor Técnico de Operações Agrícolas;

Analista Ambiental;

Coordenador de Oficina Mecânica;

Almoxarife;

Analista Fiscal;

Analista Contábil;

Especialista de Vendas;

Técnico de Enfermagem do Trabalho.

Todos os cargos requerem experiência anterior na função pretendida, além de qualificações específicas que alteram conforme a vaga pretendida. As oportunidades de Analista e Especialista exigem graduação completa nas áreas relacionadas e Inglês Intermediário e Avançado.

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das colocações disponíveis pela empresa Scheffer, os profissionais que atenderem aos requisitos exigidos deverão acessar a página de inscrições, realizando o preenchimento de um formulário online na vaga que pretende atuar.

