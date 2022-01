Seara abre 202 vagas de trainee em diversos estados do Brasil; saiba como se inscrever

A Seara está com inscrições abertas para o Programa Jovens de Valor – Talentos Seara 2022. Ao todo são 202 vagas em dez estados do Brasil, que atuarão nas áreas de produção, agropecuária, manutenção e qualidade em unidades da empresa.

As oportunidades estão sendo oferecidas nas áreas de administração, engenharias, medicina veterinária, zootecnia, biologia e afins. É preciso ter concluído a graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021.

As vagas estão disponíveis no Rio Grande do Sul (35), Santa Catarina (57), Paraná (40), São Paulo (25), Rio de Janeiro (2), Mato Grosso do Sul (23), Mato Grosso (3), Distrito Federal (8), Bahia (5) e Minas Gerais (4).

No período de 12 meses, os jovens passarão por formação em três pilares: gestão, conhecimento técnico e liderança. Ao final do Programa, os profissionais que atenderem aos requisitos da empresa serão efetivados em posições de liderança nas Unidades de Produção Seara.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo, os interessados devem fazer a inscrição até o dia 28 de janeiro no site do Programa Jovem de Valor – Talentos Seara 2022.