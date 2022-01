Seara recruta recém-formados; saiba mais

Já imaginou trabalhar em uma das maiores produtoras de alimento de proteínas de aves, suínos, peixe, plant-based e alimentos preparados do Brasil? Esta pode ser a sua chance, já que a Seara está recrutando recém-formados para o Programa Jovens de Valor – Talentos Seara 2022.

Ao todo, são mais de 200 vagas para as áreas de produção, agropecuária, manutenção e qualidade. Há chances em 42 cidades de dez estados brasileiros, sendo: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, Bahia e Minas Gerais.

Poderão se candidatar pessoas que concluíram graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021 em cursos das áreas de administração, engenharias, medicina veterinária, zootecnia, biologia e afins. Além disso, é essencial que o candidato tenha disponibilidade de mudança para as cidades onde a empresa mantém suas operações. Todas as vagas são para atuação presencial.

Espera-se, ainda, que os candidatos tenham habilidades como atitude, boa comunicação e influência, liderança, senso de urgência e disciplina.

Segundo a empresa, o Jovens de Valor busca desenvolver os talentos através de trilhas que fortalecem a Cultura JBS e promovem um modelo focado em resultados, abordando aspectos de Gestão, Conhecimento e Liderança. Assim, durante o programa, que tem duração de até 12 meses, os contratados serão desafiados a se desenvolver em aspectos direcionados a Liderança Humana, com um conhecimento profundo dos processos de sua atuação e foco em uma gestão simples e eficaz.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://trabalheconosco.vagas.com.br/talentos-seara para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. As inscrições poderão ser realizadas on-line até o dia 28 de janeiro.

A seleção será dividida em etapas, que incluem estudo de caso, teste de raciocínio lógico e de língua portuguesa, vídeo entrevista, entrevista presencial, seleção JBS, entre outros.