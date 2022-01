SEARA tem NOVOS empregos pelo país; veja funções

A Seara é uma empresa dedicada à produção de alimentos e está contratando novos talentos para complementarem o quadro de funcionários. Quem está em busca de uma chance no mercado de trabalho, pode conferir todas as orientações para participar do processo de seleção e recrutamento. Veja os cargos disponíveis e salários!

Seara abre novas vagas de emprego pelo país

São diversas possibilidades com benefícios como vale transporte, vale alimentação, plano de saúde e muitos outros. A empresa está divulgando oportunidades nos seguintes cargos:

Vendedor Interno/Externo (Misto) In Natura;

Vendedor Externo;

Eletricista;

Mecânico de Manutenção;

Vendedor Externo In Natura (Rio Grande/RS);

Assistente Comercial;

Engenheiro Coordenador de Segurança do Trabalho;

Analista de Recursos Humanos;

Vendedor Sr. – Rio Grande do Norte;

Aprendizagem Profissional de Qualificação em Serviços Administrativos;

Analista de Logística de Grãos e Insumos;

Gerente de Vendas (Hs);

Analista de Marketing Sr;

Ajudante de Armazém (Diurno);

Assistente de Logística;

Analista de Análise de Negócios Pl;

Faturista;

Vendedor Grandes Contas;

Vendedor Pl;

Operador de Empilhadeira;

Operador de Produção;

Vendedor Interno/Externo (Misto) In Natura;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Ajudante de Armazém;

Analista de Contabilidade PL – Itajaí/SC;

Analista de TI Pleno;

Roteirização Analista de Logística.

Como se candidatar

Os candidatos que tenham interesse em uma das oportunidades de emprego anunciadas pela Seara podem acessar a página de inscrição, escolher uma das vagas e cadastrar currículo devidamente atualizado.

