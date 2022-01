SEC (BA) divulga resultado do sorteio eletrônico para 40 cursos técnicos de nível médio

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) divulgou na última quinta-feira (20) o resultado do sorteio eletrônico para o preenchimento de vagas em diversos cursos técnicos de nível médio. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de inscritos contemplados com vagas no site da pasta.

A oferta da SEC é de 12.985 vagas em 40 cursos técnicos exclusivos para pessoas que já concluíram o Ensino Médio. Os cursos abarcam 11 eixos do conhecimento. De acordo com a pasta, as oportunidades são para os centros de educação profissional e unidades compartilhadas em Salvador e em outros 93 municípios da Bahia.

A divulgação do resultado foi transmitida por meio de live no canal Educação Bahia, no YouTube. Na ocasião, o subsecretário da Educação, Danilo Souza, ressaltou a importância da oferta dos cursos profissionalizantes:

“No ambiente que vivenciamos, hoje, no Brasil e no mundo de grandes desafios dessa pandemia, todos querem ter acesso a informações, a cursos e a um conjunto de oportunidades para desenvolver os seus talentos e mostrar do que são capazes. A educação é sempre uma arma muito poderosa para transformar o nosso mundo. É com uma satisfação enorme que nós realizamos este sorteio, que é uma forma democrática e transparente de fazer com que os nossos estudantes possam fazer os seus cursos de uma forma plena e justa”.

A SEC recebeu as inscrições para o sorteio entre os dias 7 e 18 de janeiro, registrando 60.102 candidatos inscritos.

De acordo com o cronograma da pasta, os candidatos classificados deverão realizar a matrícula presencialmente. O período de matrícula é de 2 a 3 de fevereiro.

