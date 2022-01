Secretaria da Segurança Pública da Bahia abre vagas para área tecnológica

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) divulgou na quinta-feira (6), no Diário Oficial do Estado (DOE), a abertura de vagas na Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO). Ao todo, são 16 vagas no Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Dessas, dez são para Técnico de Nível Médio, nas funções de ‘Rede de Computadores’, ‘Vídeomonitoramento’ e na área administrativa. Já as outras seis chances são para o nível superior são na função de ‘Gerente de Projetos de TI’.

Os contratados terão carga horária de 40 horas semanais e salários que variam de R$ 1.009,35 a R$ 2.729,78. Entre os benefícios oferecidos estão, auxílio refeição, auxílio transporte, e assistência médica.

O processo terá validade de 01 (um) ano, a contar da data da publicação da sua homologação, podendo, antes de esgotado esse prazo, ser prorrogado uma vez, por igual período. Os interessados podem se inscrever a partir do dia 17 de janeiro até 21 de janeiro através do site o Governo do Estado. O processo seletivo será por meio de análise curricular.