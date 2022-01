Secretária de Saúde da Bahia testa positivo para Covid-19

A Secretária da Saúde da Bahia, Tereza Paim, testou positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira (27). De acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), a gestora, e também médica neonatologista, segue clinicamente estável e cumpre o isolamento em sua residência.

A Sesab anunciou ainda, segundo o G1 Bahia, que os casos ativos da Covid-19 cresceram 1.210% na Bahia desde o início deste ano. O estado começou 2022 com 1.830 casos ativos da doença e 26 dias depois, o número alcançou a marca de 23.985.

Além disso, a entidade divulgou um outro dado alarmante sobre o aumento de casos em 2022. O percentual de amostras positivas no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA) também saltou entre 1° e 26 de janeiro. Conforme o governo, no primeiro dia do mês, a cada 100 amostras analisadas, apenas 6,55 tinham resultado positivo para Covid-19. Agora são 63,09 amostras positivas. Um aumento de 863%.