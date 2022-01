Segunda edição da ‘Varanda do Tuca’ é cancelada

Após o novo decreto estadual que limita a quantidade de público para 1.500 pessoas, a “Varanda do Tuca”, que iria acontecer no domingo (23), às 15h, foi cancelada.

De acordo com a assessoria do evento, o processo de reembolso já foi iniciado. Aqueles que fizeram a compra do ingresso de maneira física serão contatados para que seja feita a restituição do valor.