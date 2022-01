Segunda temporada do ‘The Voice+’ estreia no domingo (30); veja etapas

No domingo (30), estreia a segunda temporada do ‘The Voice+’, versão do reality musical dedicada a candidatos com mais de 60 anos. Na primeira fase da atração – ‘Audições às Cegas’, o público vai conhecer as vozes dos times de Fafá de Belém, Toni Garrido, Ludmilla e Carlinhos Brown. Além dos talentos, o programa conta ainda histórias de vida que prometem emocionar e provam que os sonhos não envelhecem e merecem ser conquistados independentemente da idade.

No comando da atração, André Marques, que já esteve à frente das outras versões do reality. Ao lado de André, Thais Fersoza, a estreante da família Voice, tem a função de mostrar ao público os bastidores da atração.

Ao todo, 48 vozes – 12 em cada time – serão aprovadas na primeira fase do programa, mas apenas uma vai levar para casa o prêmio de R$250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. E, para deixar a disputa ainda mais acirrada e emocionante, uma novidade nas regras da atração.

Agora, na fase “Tira-Teima”, cada técnico terá direito a dois “pegueis”. Ou seja, cada um poderá escolher dois candidatos eliminados dos outros times para seguir na competição, dessa vez com um novo técnico no comando.

O ‘The Voice+’ tem cinco etapas:

Audições às cegas – Na primeira fase, os candidatos se apresentam e são avaliados apenas pela voz. Os técnicos viram suas cadeiras e montam seus times. Se mais de um técnico virar, o participante é quem escolhe com quem quer trabalhar. No total, serão 48 vozes aprovadas, 12 em cada time.

Tira-teima – Em apresentações individuais, os técnicos precisarão escolher seis vozes do seu time para continuar na disputa. Cada um deles terá ainda dois “pegueis”, ou seja, poderão escolher outros dois candidatos eliminados dos outros times. Cada técnico termina a fase com oito vozes.

Top dos Tops – A cada fase, a competição se torna ainda mais desafiadora. Agora, dos oito que permanecem em cada time, somente quatro serão escolhidos pelo técnico para seguir para a “semifinal”.

Semifinal e Final – A “Semifinal” e “Final” acontecem no mesmo dia. Na primeira etapa do programa, as quatro vozes de cada time cantam e cada técnico escolhe uma voz para seguir. Na segunda etapa, os quatro finalistas se apresentam e quem escolhe, ao vivo, o vencedor do ‘The Voice+’ é o público.