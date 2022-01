Segundo grupo de mascarados se apresenta no ‘The Masked Singer Brasil’

No próximo domingo (30), é a vez de conhecer o segundo grupo de mascarados do ‘The Masked Singer Brasil’. Sob o comando de Ivete Sangalo e com Priscilla Alcantara nos bastidores, o Boto, o Caranguejo, o Camaleão, o Bebê, o Pavão, o Dragão e o Robô prometem, com suas apresentações cheias de mistério, confundir ainda mais a cabeça dos jurados Taís Araújo, Tatá Werneck, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch.