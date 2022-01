Selinho triplo, cupido e mais: saiba tudo que aconteceu na primeira festa do ‘BBB 22’

A tão aguardada primeira festa do BBB 22 finalmente aconteceu. Com show de Alok para animar o começo da festa, os brothers e sisters da casa mais vigiada do Brasil mostraram que são bons nos passinhos e na curtição. Com direito a muita dança, investidas e conversas, a noite foi marcada por altos e baixos entre o grupo.

Confira tudo o que rolou:

Rodrigo e Lucas discutem com Luciano

Pouco antes da festa começar, Luciano, Lucas e Rodrigo se desentenderam. O caso aconteceu porque Luciano falou para Scooby que Natália gritou com ele dentro da Jacuzzi. Lucas disse não ter visto ela gritar e Luciano, por suas vez, não gostou da reação do brother. “Nunca desmintam um aliado”, falou.

O DJ abriu a noite da festa tocando sucessos e também novas músicas, como “Un Ratito” com a atual campeã do BBB 21 e um novo lançamento, que deve ser liberado na próxima semana. Durante o show, os brothers e sisters dançaram muito com direito a passinhos especiais. Os destaques ficaram para Maria, Tiago, Douglas e Natália. As sisters, desde os primeiros minutos da festa, já mostraram para o que vieram, com direito a muito rebolado e jogada de cabelo. Já Douglas, acompanhado dos amigos Scooby e Paulo André, fizeram muitos passinhos e chamaram os brothers para participar. Tiago Abravanel também deu o nome na pista de dança e chegou a tirar a camisa em uma espécie de “stripp” para os companheiros da casa.

Neste domingo (23), é aniversário do brother Eliezer. Os companheiros da casa mais vigiada do Brasil fizeram coro de “parabéns para você” assim que o relógio marcou 00h.

Eslovênia usa pronome errado para se referir à Linn e sister rebate

Durante todo o sábado a internet debateu o uso do pronome errado para se referir à Linn da Quebrada. A sister recebeu um torpedo de Laís que causou revolta na web ao se referir a Linn no masculino. Na festa, mais um episódio como esse aconteceu, dessa vez com Eslovênia e Linn respondeu: “Amiga, não dá pra ficar mais errando, já deu o tempo né…”

A sister foi o destaque da noite e meteu muita dança na pista. Maria também não perdeu tempo e flertou com seus interesses da casa, como Paulo André e Rodrigo. Ela ainda trocou um selinho com Natália. Aqui fora, Gkay comentou sobre a presença da sister na casa e já deixou claro que a quer na Farofa da Gkay desse ano. Anitta também destacou Maria e comparou: “Agora vendo a Maria na festa e percebendo que eu sou EXATAMENTE assim nas festas fico pensando o que passa na cabeça do povo enquanto eu tô lá dando a alma na dança hahahhaha”, escreveu em uma publicação no Twitter.

E a missão cupido também estava em ação durante a festa. Pedro Scooby tentou formar os casais da casa, entre eles Jade Picon e Paulo André, mas a dupla disse não estar com pressa. Barbara e Arthur também tentaram ajudar.

Jade: “Vocês tão tentando arrumar problema pra minha vida”

Pedro: “Não é problema, é solução”

Jade fala diretamente sobre o assunto:

Jade: “Essa é a merda de ficar com alguém aqui né, você vai morar com a pessoa”

Scooby também tentou juntar Lucas e Eslô, Natália e Rodrigo e Lucas e Laís.

Jessilane chora com medo do paredão e conversa com o líder Douglas

Depois de Eliezer conversar com a sister antes da festa e alertá-la de que poderia estar ameaçada no paredão, Jessilane chorou na festa por conta da possibilidade e foi consolada pelos brothers. Em conversa com Douglas, a sister tentou explicar seu desentendimento com Luciano e falou sobre o medo de ser indicada. DG pediu que eles conversassem no dia seguinte, mas a sister insistiu.

Douglas: “Você está me deixando muito nervoso, por favor. Eu te dei uma frase e você tem que memorizar isso: Nós por nós. Eu estou te respeitando, mas você não está me respeitando.”

Jessilane: “É muito difícil estar aqui, te falei isso porque fiquei apavorada.”

Naiara e Laís acertaram a relação

Em um momento da festa, Lais puxou Naiara para conversar e desabafou sobre as coisas que a incomodavam na sister. O papo terminou com ambas chorando.

Selinho triplo e fora de Rodrigo

Maria, Natália e Rodrigo protagonizaram um selinho triplo durante a festa. Mas Natália estava determinada a beijar alguém e fez investidas em Rodrigo, que negou dizendo estar apaixonado por alguém aqui fora.

Natália ficou muito emocionada e abalada após levar um fora de Rodrigo, e Maria consolou com a sister.

Maria: “Eu sei como é ser uma mulher preta. Nós somos fortes. A gente tem que se cuidar, mas temos que nos permitir ser cuidadas. Estou me permitindo”

Natália: “Eu sinto que a nossa missão é so cuidar, Maria. Cuidar dos outros e ninguém cuidar da gente. Ninguém se importa”.

Um tempo depois, Natália também desabafou com Jade, que a confortou.

Natália: “Homem vai valorizar muito mais uma mulher branca, de cabelo liso e olhos claros do que uma mulher preta. Porque a mulher preta é muito forte e independente, sabe o que quer e não aceita pouco. Os homens e a sociedade não estão preparados para isso”

Jade: “Não entendo e jamais vou entender e sentir isso. Te dou meu apoio e o que precisar eu te ajudo, o que eu puder fazer na minha posição (de privilegiada), eu vou fazer”, respondeu a sister abraçando Natália.

Articulações para formação do paredão