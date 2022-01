Sem açúcar e sem lactose: aprenda receita incrível de bolo integral de banana e blueberry

Para aqueles que não vivem sem doces, seguir uma dieta fitness, sem açúcar e sem lactose, pode ser um verdadeiro desafio. Felizmente, as receitas integrais – que não contam com derivados do leite ou açúcares, como a de bolo de banana e blueberry – estão aqui para salvar o dia. O passo a passo dessa receita, indicada pela Nestlé, leva apenas 45 minutos para ficar pronta e rende um total de 20 porções. Confira:

Receita de Bolo Integral de Banana e Blueberry Sem Açúcar e Sem Lactose