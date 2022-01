Ninguém acertou as dezenas do concurso 2.446 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (22) em São Paulo. Os números sorteados foram 01, 13, 27, 41, 51 e 58. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 28,5 milhões.

A quina teve 74 apostas ganhadoras, e cada uma receberá R$ 41.305,51. Já a quadra teve 4.344 apostas ganhadoras, com prêmio R$ 1.005,19 para cada apostador.

O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (26).