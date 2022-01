O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) oferece 16 vagas de estágio em Piracicaba, no interior de São Paulo. O processo seletivo visa recrutar estudantes do ensino superior de diversas áreas para contratação imediata e formação de cadastro reserva. Nesta edição, não será cobrada taxa de inscrição.

Serão elegíveis pessoas que estejam regularmente matriculadas entre o 2º e o penúltimo semestre dos cursos de graduação de administração, gestão empresarial (bacharel ou tecnólogo), direito, engenharia ambiental, engenharia química, química, ciências biológicas e engenharia civil. Os contratados deverão ter, ainda, disponibilidade para estagiar durante seis horas por dia, sem que isso interfira nos estudos.

A seleção consiste na avaliação de melhores notas ou conceitos, por média, das disciplinas constantes do histórico escolar do curso no qual estão matriculados.

O programa de estágio tem um período de vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, de comum acordo entre as partes.

Como se candidatar

Os interessados deverão preencher o formulário que está disponível na página oficial do Semae Piracicaba na internet. O documento deve ser protocolado, juntamente com um currículo e histórico escolar, no Setor de Protocolo do Semae, localizado na rua XV de Novembro, nº 2.200. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. As inscrições devem ser realizadas até 4 de fevereiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3403-9608 ou diretamente na Central de Atendimento, cujo número é 0800 772 9611 ou 115 .

