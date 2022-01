Semarh emite alerta para pancadas de chuvas, raios e rajadas de vento em Alagoas

A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) divulgou, neste domingo (23) um aviso meteorológico sobre a possibilidade de ocorrência de pancadas de chuvas, possivelmente acompanhada de raios e rajadas de vento em pontos isolados das regiões de Alagoas. As condições atmosféricas sobre o leste do Nordeste do Brasil tornariam favoráveis as condições…

A Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) divulgou, neste domingo (23) um aviso meteorológico sobre a possibilidade de ocorrência de pancadas de chuvas, possivelmente acompanhada de raios e rajadas de vento em pontos isolados das regiões de Alagoas.

As condições atmosféricas sobre o leste do Nordeste do Brasil tornariam favoráveis as condições meteorológicas para as chuvas, que podem ter início neste domingo (23) podendo se estender até a segunda-feira (24).

A Sala de Alerta chama atenção também para o risco de pequenos alagamentos, principalmente nas áreas com deficiência na drenagem urbana. Também é necessário ter atenção à queda de árvores, placas, coberturas metálicas, estruturas fragilizadas e objetos que poderão atingir as redes elétricas nestas regiões. É importante o acompanhamento diário da previsão do tempo, juntamente com o monitoramento dos níveis dos rios.

https://satelite.inmet.gov.br/

A Sala de Alerta informou ainda que está monitorando as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento.