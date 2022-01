Senac abre 300 vagas gratuitas para o curso de garçom e garçonete

O Senac oferece 300 vagas gratuitas para o curso de garçom e garçonete. A formação tem carga horária de 360 horas e garante alimentação (nas aulas práticas), fardamento, transporte e material didático. As inscrições podem ser feitas presencialmente nas unidades do Senac da Casa do Comércio e Pelourinho, em Salvador.

Para se inscrever, o interessado(a) deve ter mais de 18 anos, com ensino fundamental completo – o processo conta com uma etapa de seleção. Os documentos originais necessários são: RG/CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

O objetivo do curso é capacitar o aluno para exercer as atividades de recepção e acolhimento ao cliente do serviço de alimentos e bebidas, com atenção para autonomia, criatividade, boa comunicação e habilidade técnica.