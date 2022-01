Senai oferece mais de 800 vagas gratuitas para curso industrial

O Senai Bahia abriu inscrições para processo seletivo de cursos de aprendizagem industrial básica em 20 municípios baianos. Ao todo, são 805 vagas voltadas para jovens entre 14 a 21 anos, que estejam cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental ou tenham concluído o ensino médio.

As vagas são para os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Produção, Assistente de Logística, Auxiliar de Curtimento e Acabamento de Couro, Auxiliar de Processamento de Fumo, Eletricista Industrial, Inspetor de Análise da Qualidade, Mecânico de Usinagem Convencional, nas unidades do SENAI de Alagoinhas, Barreiras, Cachoeira, Camaçari, Cruz das Almas, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Salvador (unidades Cimatec e Dendezeiros), Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de janeiro no site do Senai. Os detalhes de cada curso e do processo seletivo seguem no edital disponível no site. A confirmação da matrícula obedecerá à classificação geral, por ordem de inscrição, limitada ao número de vagas por unidade, curso e turno. O início dos cursos está previsto para o dia 21 de fevereiro.