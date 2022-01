Seplag – AL divulga novo Processo seletivo para estagiários

A Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas (Seplag) divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 1200 vagas para estudantes de nível superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Administração (240);

Ciências contábeis (240);

Direito (240);

Educação física (240);

Nutrição (240).

As lotações serão nas seguintes cidades: Ouro Branco, Rui, Palmeira e Poço Das Trincheiras, Murici, Branquinha, União dos Palmares, Santana do Mundaú, São José da Laje, Ibateguara, Colônia Leopoldina, Jaramataia, Batalha, Jacaré dos Homens, Monteirópolis, Palestina, Maceió, Marechal Deodoro, Paripueira, São Miguel dos Campos, Barra de São Miguel, Roteiro, Jequiá da Praia, Coruripe, Teotônio Vilela, Junqueiro,

Campo Alegre, Boca da Mata e Anadia, Tanque D”arca, Belém, Quebrângulo, Palmeira dos Índios, Estrela de Alagoas, Olho D”água do Casado, Delmiro Gouveia, Água Branca, Inhapi, Mata Grande, Canapi, Pariconha, Feliz Deserto, Piaçabuçu, Penedo, Igreja Nova, Porto Real do Colégio, São Braz, Olho D”água Grande, Campo Grande, Barra de Santo Antônio, São Luis do Quitunde, Passo de Camaragibe, Jacuípe, Maragogi, São Miguel dos Milagres, Piranhas,

Você Pode Gostar Também:

Igaci, Major Izidoro, Cacimbinhas, Minador do Negrão, Atalaia, Capela, Cajueiro, Pindoba, Mar Vermelho, Paulo Jacinto, Viçosa, Chã Preta, São Sebastião, Feira Grande, Lagoa da Canoa, Girau do Ponciano, Traipu, Craíbas, Arapiraca, Limoeiro de Anadia, Taquarana, Coité do Nóia, Santana do Ipanema, Carneiros, Dois Riachos, Maravilha, Olho D”água das Flores, Olivença, Pão de Açúcar, São José da Tapera, Belo Monte, Matriz de Camaragibe, Porto de Pedra, Japaratina, Porto Calvo, Jundiá e Campestre.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 18h do dia 14 de janeiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Programa de Estágio do Governo de Alagoas.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas prova de títulos e experiência, conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 07/2021