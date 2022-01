Seplag vai publicar edital de retomada para Oficial da PM até dia 21 de janeiro

O secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio do Estado, Fabrício Marques Santos, afirmou nesta quarta-feira, 12, através das redes sociais, que a pasta deve publicar até o dia 21 de janeiro o edital de retomada o cargo de oficial combatente no concurso da Polícia Militar de Alagoas. A retomada do edital acontece após decisão da…

O secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio do Estado, Fabrício Marques Santos, afirmou nesta quarta-feira, 12, através das redes sociais, que a pasta deve publicar até o dia 21 de janeiro o edital de retomada o cargo de oficial combatente no concurso da Polícia Militar de Alagoas.

A retomada do edital acontece após decisão da Justiça a respeito das 60 vagas do cargo de oficial combatente deferida pelo juiz Manoel Cavalcante de Lima Neto, da 18ª Vara Cível da Capital, nesse terça-feira (11), ficando, por ora, mantida a suspensão do concurso para soldado, que ofertava mil vagas em Alagoas.

“Fomos comunicados ontem à noite sobre a decisão judicial do juiz Manoel Cavalcante, em relação ao nosso concurso da Polícia Militar para o cargo de oficial. Hoje pela amanhã analisamos o teor completo da decisão e, em cumprimento à decisão, iremos retomar esse concurso e publicar o edital de retomada até o dia 21 de janeiro. Vamos publicar o edital de retomada já com a próxima etapa do concurso, que é o TAF, com a data provável da realização do TAF. Só enfatizando: até o dia 21 de janeiro, iremos publicar o edital de retomada, já com a data da próxima etapa, que é a data de realização do Teste de Aptidão Física, o TAF. Para a gente concluir esse processo o mais rápido possível”, disse o secretário Fabrício Marques.

Cancelamento

Os concursos para os cargos de soldado e de oficial haviam sido cancelados no final de 2021, após comprovação de fraudes, durante a Operação Loki, que resultou na prisão de 12 suspeitos nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Sergipe.

Além do concurso da PM, também foram cancelados os concursos da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, mas este último já teve edital de retomada publicado também por força judicial.