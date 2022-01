É possível encontrar seu crédito ideal na Serasa, já que a empresa oferece empréstimos e diversas opções de cartão de crédito, através de suas parcerias.

Serasa eCred: empréstimo e cartão de crédito

Segundo informações da Serasa, a empresa oferece empréstimo com juros baixos, visto que as taxas são a partir de 0,99% a.m. e cartões com diversos benefícios.

Além disso, a empresa oferece simulação de empréstimo grátis. Sendo assim, é possível que o interessado simule e compare quantas vezes quiser sem pagar nada por isso, o que pode ser viável dentro de um planejamento financeiro. De acordo com o site oficial da Serasa, o empréstimo é rápido e fácil, visto que após a aprovação do processo feito na sua plataforma, o dinheiro fica disponível direto na conta, sem burocracias.

Dados privados: empréstimo seguro

A Serasa garante a privacidade e segurança das suas informações, conforme informa em seu site oficial.

Diversas utilidades: empréstimo pessoal

Conforme informa o site oficial da Serasa, o crédito é solicitado de forma rápida e online para usar como quiser. Sendo assim, é um processo desburocratizado, no qual o cliente pode obter retorno rápido sobre a aprovação ou não de sua solicitação.

Aposentado e pensionista: empréstimo consignado

A Serasa informa que é possível solicitar empréstimo para aposentado e pensionista com crédito sem avalista, de forma rápida e online.

Empréstimo com garantia

O empréstimo com garantia também é uma modalidade disponível no site da Serasa. Sendo assim, é uma forma de conseguir maiores valores com as menores taxas.

Cartão de crédito

Conforme informações oficiais da Serasa eCred, a plataforma permite que o cliente solicite cartões de crédito e empréstimo da Serasa, dentre as quais, há a opção de cartão de crédito sem anuidade. De acordo com informações do site da instituição, com base no seu perfil financeiro e necessidades, o site pesquisa, compara e recomenda os melhores cartões disponíveis no mercado, considerando que a Serasa possui várias parcerias.

Cartão pré-pago

Além da opção de cartão de crédito da Serasa, o cartão pré-pago é melhor opção pra quem quer crédito, mas ainda precisa de uma ajudinha no score.

A Serasa também oferece cartão de crédito para MEI. Sendo assim, o microempreendedor deve abrir uma conta PJ em um banco que ofereça produtos nessa modalidade. Por conseguinte, deve solicitar o seu cartão e aguardar a resposta da instituição. Se preferir fazer uma simulação como pessoa física, basta acessar o Serasa eCred.

Ressaltamos que as informações aqui expostas estão disponíveis no site oficial da Serasa. Sendo assim, para que possa conhecer de maneira aprofundada todas as opções, acesse o site oficial da insituição.