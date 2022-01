Sessão da Tarde: confira a programação de filme da primeira semana do ano

A semana começa com a animação “Kung Fu Panda 2”, o filme da Dreamworks mostra Po, que agora vive o sonho de ser o dragão guerreiro e tem o dever de proteger o Vale da Paz ao lado dos mestres Shifu, Tigresa, Macaco, Víbora, Louva-Deus e Garça. Nesta continuação, ele terá que enfrentar o grande vilão Chen, que tem uma arma secreta.

Na quinta, a Globo vai passar “Mamãe Saiu De Féria”s, filme argentino. Giulia tem três filhos e decide tirar uma folga. Ela planeja uma viagem de 10 dias e deixa o comando da casa nas mãos do marido, Carlo, que é pouco presente e só vive para o trabalho. Sem saber por onde começar, ele fica perdido e precisa se virar para dar conta de tudo.

Para fechar a semana, o público da Sessão da Tarde vai assistir “É Fada”, estrelado por Kéfera. Na trama, a atrapalhada e tagarela fada Geraldine recebe a tarefa de ajudar Júlia, uma garota que vive com o pai e acabou de mudar de escola. A menina enfrenta dificuldades no convívio com os novos colegas e está longe de ser popular. Geraldine resolve que mudará a situação.