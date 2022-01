Sete restaurantes de Salvador são notificados pela Vigilância Sanitária

No último sábado (22), a Vigilância Sanitário de Salvador (Visa), notificou sete restaurantes por descumprir normais sanitárias. Ao todo, 12 estabelecimentos do ramo foram fiscalizados.

As inspeções nas escolas tiveram como foco a orientação das equipes e observação dos critérios sanitários para retomada segura das aulas, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Smed).

Já nos demais estabelecimentos, o objetivo é fazer com que os decretos sanitários sejam cumpridos, além de conscientizar a população quanto à importância de cumprir as determinações.

As ações de fiscalização da Visa prosseguem neste domingo (23), com novas fiscalizações em eventos, bares, restaurantes e lanchonetes.

De acordo com a diretora da Visa, Andrea Salvador, o trabalho do órgão envolve dezenas de profissionais e tem o objetivo de diminuir os riscos de contaminação dos consumidores, considerando o aumento do número de casos da Covid-19 em Salvador.