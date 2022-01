Sexta-feira será de festa no ‘BBB 22’ com show de Ferrugem

A noite de sexta-feira no “BBB 22” promete ser animada. Os brothers e sisters aproveitarão o terceira festa da edição, que dessa vez contará com o pagodeiro Ferrugem como atração.

Essa é a terceira vez que o cantor carioca se apresenta no programa. O artista revelou ainda quais serão os principais sucessos que embalarão a noite dos confinados.

“Fiz o repertório com muito carinho. Tem a minha música nova, ‘Cachorrinho’, além de outras que apresentei no ‘Ferrugem Em Casa’. E, é claro, os sucessos que não podem faltar: ‘Pirata e Tesouro’, ‘Som do Tambor’, ‘Climatizar'”, afirma ele.