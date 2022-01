Sextou italiano: aprenda receita fácil de bruschetta de tomate

A bruschetta já se tornou um tradicional petisco para aquela sexta-feira com amigos. Com preparo simples e sabor irresistível, na receita o tempero do tomate faz toda a diferença. E para deixar o prato ainda mais completo, o pão deve estar levemente tostado e com um pouco de alho.

A receita do site Panelinha serve 18 unidades da bruschetta de tomate. Confira e bom apetite!

1 baguete pequena

2 tomates grandes maduros

1 dente de alho

2 colheres (sopa) de azeite

2 ramos de manjericão

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1. Preaqueça o forno a 180 ºC (temperatura média).

2. Corte a baguete em fatias de 1 cm. Disponha as fatias numa assadeira grande, uma ao lado da outra e leve ao forno para assar por cerca de 10 minutos até ficarem crocantes e levemente douradas.

3. Lave, seque e corte os tomates ao meio. Descarte as sementes e corte cada metade em cubos de 0,5 cm. Transfira os tomates para uma tigela, junte as folhas de manjericão e regue com 2 colheres (sopa) de azeite. Tempere com sal e pimenta a gosto e misture delicadamente. Descasque o dente de alho.