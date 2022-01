Shopper oferece novas vagas de emprego

A Shopper, supermercado 100% on-line, oferece novas vagas de emprego para diversas áreas e funções. Há chances em diferentes cidades brasileiras, com opções para profissionais com ou sem experiência, a partir do ensino médio. Ao todo, são mais de 500 postos de trabalho para os departamentos de Logística, Operações, Marketing, Finanças, Compras, Processos, Recursos Humanos, B2B, Facilities e Expansão.

Os interessados poderão concorrer às funções de Analista de Contratos, Analista de FP&A, Analista de Gestão Estoque, Analista de Logística, Analista de Marketing, Analista Departamento Pessoal, Analista Departamento Pessoal, Analista de Processos Jr, Analista de Relacionamento com o Cliente, Analista de Treinamento e Desenvolvimento, Analista/Estagiário de Operações, Jovem Aprendiz, Auxiliar Administrativo, Comprador, Coordenador de Facilities, Coordenador de Operações (Logística), Desenvolvedor Web Full-Stack JR, Desenvolvedor Web Full-Stack PL, Desenvolvedor Web Full-Stack SR, Especialista de Controladoria, Estagiário/Analista de Gestão de Estoque, Estagiário/Analista de People Analytics, Estagiário/Analista de Recrutamento e Seleção, Estagiário de Compras, Estagiário de Logística, Estagiário de Marketing, Estagiário de Processos, Líder Logístico (Encarregado), Operador Jr., QA Analyst | Tester, Supervisor de Operações, Tech Recruiter, Vendas B2B, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função e algumas oportunidades são para atuação na modalidade home office, principalmente para o time de tecnologia. Grande parte das vagas presenciais são para as cidades de São Paulo, Bertioga, Osasco, Campinas e Ribeirão Preto, no interior do estado paulista.

Os interessados em concorrer a uma das oportunidades deverão acessar o site https://shopper.gupy.io para se inscrever no processo seletivo.

Sobre a empresa

A Shopper é uma startup dona de aplicativo de compras de supermercado 100% online. Atualmente com pouco mais de 1.000 colaboradores, a empresa já economizou mais de R$ 20 milhões a milhares de brasileiros e dobra de tamanho a cada 3 meses, desde sua fundação, em 2015.