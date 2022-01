Shopping Bela Vista recebe pista de patinação nesta quarta-feira (12)

A pista de patinação nomeada de Ice Adventure, chega nesta quarta (12) ao piso L1 do Shopping Bela Vista. Com uma grande estrutura, a pista de patinação no gelo pretende trazer frescor para os dias quentes do verão da capital baiana. Disponível para adultos e crianças, os ingressos custam R$ 25,00 para 20 min e R$50 para 1 hora de patinação. Já o passeio de trenó para os pequenos custa R$10 (5 minutos).