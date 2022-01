Show de Gal Costa em Salvador é adiado

A Tom Tom Produções, empresa responsável pela produção do evento em Salvador, informa o cancelamento do show “As Várias Pontas de uma Estrela”, da cantora Gal Costa, que aconteceria no Teatro Castro Alves, nos dias 29 e 30 de janeiro e foram adiados devido ao aumento de casos de Covid-19, na Bahia, após a publicação do decreto anunciado pelo Governador Rui Costa, que exigiu a diminuição de público devido o momento de pré-colapso nas emergências municipais.