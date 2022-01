Show de Geraldo Azevedo e Chico César no TCA é adiado; veja novas datas

O show de Geraldo Azevedo e Chico César que iria ocorrer no Teatro Castro Alves, em Salvador, foi adiado para o mês de abril. A informação foi divulgada pela produção do evento nesta quinta-feira (13).

A turnê “Violivoz” foi adiada em função do aumento de novas contaminações pelo vírus da Covid-19, e diante do novo decreto do Governo da Bahia. A organização do evento também informou que o Teatro Castro Alves decidiu, em comum acordo com as produções dos espetáculos, adiar shows programados para a Sala Principal e à Concha Acústica.