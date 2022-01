Silvio Santos aparece no ‘BBB 22’ e Naiara Azevedo comenta: ‘Tá no canal errado’

Após a vitória de Tiago Abravanel na prova do líder do “BBB 22” na noite da última quinta-feira (27), o ator recebeu regalias em seu quarto exclusivo. Nas fotos disponibilizadas pela produção, Silvio Santos apareceu ao lado do brother e mobilizou a casa mais vigiada do Brasil.

No momento em que o novo líder mostrava para os amigos mais próximos o dono do SBT, a câmera da casa focou no apresentador e o mostrou para o resto dos participantes que estavam na sala.

“O Silvio! Eu te amo, Silvio Santos”, gritou Bárbara no momento. “Tá no canal errado, gata. Tá no canal errado”, respondeu Naiara Azevedo em tom de brincadeira.

Confira: