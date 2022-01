Sílvio Santos autoriza chamadas do ‘BBB22’ na programação do SBT

O apresentador Sílvio Santos está feliz com a entrada de Tiago Abravanel, no ‘BBB22’. Não foi à toa que ele autorizou a divulgação de chamadas na programação do SBT declarando torcida pelo neto. A informação foi divulgada pelo site BuzzFeed.

Tiago Abravanel é um dos integrantes confirmados no ‘Camarote’, grupo do reality show. Patrícia Abravanel, tia do ator, comentou sobre a entrada dele no programa. Em uma rede social, ela fez uma postagem com a foto do sobrinho e disse:

“Nao acreditooo!! Que corajoso!!! Nunca assisti a um BBB agora vou ter que assistir!!! Não sei nem que dia passa!! Que corageeeeemmm!!! Imagina o frio na barriga dele!!! Meu Deus!! Que ele possa nos surpreender e nos conquistar ainda mais com seu carisma, personalidade alegre e sensível!!! Vou estar na torcida e tentar acompanhar!! Abrava Takes BBB!!! Certeza que o Brasil vai se apaixonar ainda mais por você!! Vai em frente.”

A família Abravanel comanda a segunda maior emissora de televisão do país, o SBT. Tiago é filho de Cintia Abravanel, diretora de televisão e filha mais velha de Sílvio Santos.