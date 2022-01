SIMM e Sinebahia oferecem mais de 470 vagas nesta segunda-feira (17); veja lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 477 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (17). Entre as oportunidades, estão as de pedagogo, açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de farmácia, controlador de pragas e muito mais. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vale ressaltar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Veja abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador. E neste link, outras oportunidades para o interior da Bahia.

Vagas do SINEBAHIA



PEDAGOGO (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Pedagogia a partir do 6º semestre

Obrigatório residir no bairro da liberdade ou adjacências

02 VAGAS

PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Pedagogia com licenciatura em Matemática a partir do 6º semestre

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.284,86 + benefício

06 VAGAS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cursos NR18, NR20, NR33, NR35, Bombeiro Civil, disponibilidade para viajar e documentos pessoais em perfeito estado

Salário R$ 1.169,92 + benefícios

05 VAGAS

AJUDANTE EM CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira com construção civil

Obrigatório residir em Valéria, Alto de Coutos, Águas Claras ou Simões Filho e possuir disponibilidade para trabalhar à noite realizando esforços físicos

Salário 1.282,47 + benefício

10 VAGAS

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Ensino Superior cursando Administração, Ciências Contábeis ou Economia a partir do 6º semestre

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento em Excel

01 VAGA

ATENDENTE DE FARMÁCIA / BALCONISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira em farmácia de manipulação

02 VAGAS

AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatória possuir CNH ‘B’ e disponibilidade para realizar viagens

01 VAGA

CABISTA / OFICIAL DE REDE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00 + benefício

04 VAGAS

CONFERENTE DE MERCADORIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório residir nas localidades de Valéria, Alto de Coutos, Águas Claras ou Simões Filho e possuir disponibilidade para trabalhar á noite

Salário 1.581,33 + benefício

06 VAGAS

CONTROLADOR DE PRAGAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH “AB” e disponibilidade de horário

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira

03 VAGAS

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Médio completo

Experiência na função com moda praia

Obrigatório possuir conhecimento em máquina reta e Overlock

Salário R$ 1.212,44 + benefícios

02 VAGAS

COZINHEIRO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.212,00 + benefício

01 VAGA

ELETRICISTA EM INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Ensino Técnico completo em Eletromecânica, Manutenção Mecânica ou afins

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e conhecimento em elétrica

02 VAGAS

GERENTE DE SUPERMERCADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com supermercado de médio porte

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e disponibilidade de horário

02 VAGAS

INSTALADOR DE INTERNET

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.212,00 + benefício

04 VAGAS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH “B”

Salário 1.700,00 + benefício

02 VAGAS

OPERADOR DE GRUA MÓVEL

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso de Operador de Mini Grua ou Grua reconhecido pelo TEM

Salário 1.910,65 + benefício

05 VAGAS

OPERADOR DE GUINDASTE MÓVEL

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses função

Obrigatória experiência em operar guindaste rodoviário xcmg, possuir CNH D, conhecimento hidráulico e mecânico (apresentar certificado de operador)

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

PATISSEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.212,00 + benefício

02 VAGAS

SALGADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

Salário 1.322,92 + benefício

01 VAGA

SUPERVISOR EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, conhecimento em mecânica, injeção elétrica e disponibilidade de horário

Salário 2.000,00 + benefício

01 VAGA

TÉCNICO EM SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ensino Técnico completo em Informática

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’, veículo próprio, conhecimento em programas e manutenção

Salário 1.560,00 + benefício

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CENTRAL (SSA-PITUAÇU)



SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir veículo próprio e disponibilidade para realizar viagens

Salário 1.500,00 + benefício

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ (SSA – SHOPPING BARRA)



TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário + benefício serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 17/01/2022 às 10h

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário + benefícioOBS: Seleção vai ocorrer no dia 18/01/2022 às 10h

01 VAGA

FONOAUDIÓLOGO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir registro ativo no CREFITO

Salário 3.396,00 + benefício, que serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 18/01/2022 às 08h

01 VAGA

PSICÓLOGO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir registro ativo no CRP

Salário 3.396,00 + benefício que serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 18/01/2022 às 08h

01 VAGA

TERAPEUTA OCUPACIONAL (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir registro ativo no CREFITO

Salário 3.396,00 + benefício que serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 18/01/2022 às 08h

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 01 mês na função

Salário 1.212,00 + benefício

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 20/01/2022 às 09h30

01 VAGA

Vagas do SIMM



Motorista de reboque

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, CNH D, imprescindível experiência em reboque de veículos.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Oficial de manutenção predial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível curso de Bombeiro Hidráulico.

Salário: 1.568,00 + benefícios

4 Vagas

Oficial de Rede

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com lançamento ou remoção de cabros de fibra ótica área ou subterrânea, identificação dos cabos, colocação de bape, equipagem de poste e adequação predial.

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas

Técnico instalador de internet FTTH

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com instalação, menutenção preventiva e corretiva na rede de internet cabeada (utp e fibra ótica) em ruas e condomínios, desejável CNH B e conhecimento em montagem de conector de campo, Power meter e clivagem, utp e fibra óptica, imprescindível habilidade em trabalhar em altura, curso de NR10 E NR35.

Salário: a combinar + benefícios

8 Vagas

Suporte Técnico ao Usuário

Ensino Superior cursando TI o áreas afins (estar cursando a partir 3º semestre a noite), 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: conhecimento em redes, conhecimento em Mikrotik, conhecimentos Ferramentas de monitoramento.

Salário: a combinar + benefícios

15 Vagas

Pedreiro (Vaga temporária de 30 dias

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

15 Vagas

Carpinteiro (Vaga temporária de 30 dias)

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Vendedor interno

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível vivência com materiais esportivos.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de Caix

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível vivência com materiais esportivos.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de Telemarketing (estágio)

Ensino Superior incompleto em Administração ou áreas afins (estar cursando a partir do 2º semestre a noite), sem experiência, imprescindível Conhecimento com Pacote Office.

Bolsa: 700,00 + benefícios

4 Vagas

Operador de Caixa

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência recente como Caixa somente nas seguintes áreas: Famácia, Padaria, Lanchonete e Loja, ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Ondina.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Atendente de loja

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível vivência com reposição de mercadorias.

Salário: 1.212,00 + benefícios

1 Vaga

Repositor de Mercearia

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Stella Maris.

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas

Repositor de Frios

Ensino médio completo, 6 meses de experiência recente, ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Stella Maris.

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas

Operador Telemarketing especializado

Ensino médio completo, sem experiência, desejável habilidade para realizar negociações e transações bancárias, requisitos imprescindíveis: Conhecimento de Informática e redes sociais.

Salário: a combinar + benefícios

50 Vagas

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: Conhecimento de Informática, redes sociais e habilidade com vendas.

Salário: a combinar + benefícios

50 Vagas

Técnico de Fibra Ótica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, CNH B.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Vendedor porta a porta

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível boa comunicação e perfil de vendas.

Salário: 1.515.43 + benefícios

4 Vagas

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Coordenador Administrativo de Bar e Restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível experiência no ramo de bar e restaurante.

Salário: 1.985,67 + benefícios

1 Vaga

Cumin

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável residir em Barra e adjacências.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Cozinheiro de Restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável residir em Barra e adjacências.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Barman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável residir em Barra e adjacências.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Maitre

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável residir em Barra e adjacências.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Emendador de Cabo de Fibra Ótica

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: informática básica, conhecimento com redes e manutenção de computadores, tecnologia e meios de transmissão (cabos trançados, fibra ótica e roteadores), CNH B.

Salário: 1.236,00 + benefícios

20 Vagas

Instalador de Telecomunicações

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, informática básica, conhecimento com tecnologia e meios de transmissão de acesso (cabos trançados, coaxial e fibra ótica), Redes e manutenção de computadores, CNH A/B

Salário: 1.236,00 + benefícios

50 Vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: 1,212,00 + benefícios

2 Vagas

Técnico em Enfermagem (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Técnico em Enfermagem (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: a combinar + benefícios

2 Vagas

Agente de Portaria (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.128,33 + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga