SIMM e Sinebahia oferecem mais de 560 vagas nesta sexta-feira (21); veja lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (SIMM) e o SineBahia (Serviço de Intermediação para o trabalho) estão com 564 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (21). Entre as oportunidades, estão vagas para nutricionista, pedreiro, carpinteiro, cozinheira, garçom e muito mais. Os benefícios e os salários variam de acordo com a função.

Os interessados nas oportunidades do SineBahia precisam realizar um agendamento através do endereço www.sacdigital.ba.gov.br ou APP SACDigital – disponíveis nos sistemas Android e iOS. Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar.

Vale ressaltar que essas são apenas algumas vagas disponíveis e estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de seu município.

Já para ter acesso as vagas do SIMM, os candidatos deverão acessar este site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento). O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

Veja abaixo a lista de vagas do SIMM e do SineBahia para Salvador.

VAGAS DO SINEBAHIA



AJUDANTE EM CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na carteira com construção civil

Obrigatório residir em Valéria, Alto de Coutos, Águas Claras ou Simões Filho e possuir disponibilidade para trabalhar à noite realizando esforços físicos

Salário 1.282,47 + benefício

80 VAGAS

AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL

Ensino Superior completo em Administração, Economia ou Contabilidade

Obrigatório possuir conhecimento no sistema domínio e veículo próprio

Salário 1.500,00 + benefício

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.275,00 + benefício

02 VAGAS

COSTUREIRA EM GERAL

Ensino Médio completo

Experiência na função com moda praia

Obrigatório possuir conhecimento em máquina reta e Overlock

Salário R$ 1.212,44 + benefícios

02 VAGAS

ENCARREGADO EM LANÇAMENTO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.700,00 + benefício

01 VAGA

GERENTE DE LOGÍSTICA EM ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO

Ensino Técnico completo em Logística

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em informática

05 VAGAS

MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS EM MADEIRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.540,00 + benefício

01 VAGA

PINTOR AUTOMOTIVO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Salvador ou Região Metropolitana

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

02 VAGAS

PREPARADOR AUTOMOTIVO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Salvador ou Região Metropolitana

01 VAGA

POLIDOR AUTOMOTIVO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Salvador ou Região Metropolitana

01 VAGA

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Ensino Superior em Pedagogia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.600,00 + benefício

03 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 1.415,03 + benefício

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir inscrição no MEI, empresa de representação ou CORE e veículo próprio

05 VAGAS

VIGILANTE FISCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada na carteira com fiscalização em postos de serviços na segurança privada

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

Salário 2.000,00 + benefício

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CENTRAL (SSA – PITUAÇÚ)

VIGILANTE FISCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses comprovada na carteira com fiscalização em postos de serviços na segurança privada

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

Salário 2.000,00 + benefício

01 VAGA

VAGAS DA UNIDADE CAPAZ (SSA – SHOPPING BARRA)

AUXILIAR FINANCEIRO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário 1.212,00 + benefício que serão informados na entrevista

OBS: Seleção vai ocorrer no dia 21/01/2022 , às 14h00. Interessados, agendar através site: www.sacdigital.ba.gov.br ou através do 4020-5353

01 VAGA



VAGAS DE LAURO DE FREITAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Atividade: Atuar na limpeza de vidros

04 VAGAS

VAGAS DE MATA DE SÃO JOÃO

CHEFE DE CONFEITARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Atividade: Atuar organizando/controlando os serviços, verificando as iguarias a serem servidas a fim de cumprir com as fichas técnicas elaboradas pela área corporativa

01 VAGA

RECEPCIONISTA

Ensino Médio incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir proatividade, habilidades com sistema de gestão/tecnologia, boa ortografia para se comunicar via e-mail e Whatsapp

Desejável: Inglês Fluente

06 VAGAS

VAGAS DE ITABUNA

ENGENHARIA CIVIL (ESTÁGIO)

Ensino Superior cursando Engenharia Civil a partir do 7º semestre

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e AutoCAD

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – JOVEM APRENDIZ

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir idade entre 18 e 24 anos

05 VAGAS

AJUDANTE DE OBRAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar em construção civil

05 VAGAS

ELETRICISTA INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Obrigatório possuir conhecimento em Elétrica Industrial

05 VAGAS

PEDREIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para atuar em construção civil

05 VAGAS

ALMOXARIFADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Atividade: Liderar auxiliares de almoxarifado e realizar compras de materiais

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e em tributos

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Ensino Médio completo

Experiência na função com Sistema RM Labore (TOTVS)

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office, em rotinas sociais e tributos

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXARIFE

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e em tributos

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ENCARREGADO DE OBRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com gestão de equipe em construção civil

01 VAGA

GESTOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS

Ensino Superior em Administração, Ciências Contábeis, Recursos Humanos ou afins

Experiência mínima de 06 meses na função com departamento de pessoal e financeiro em construção civil

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office

01 VAGA

MESTRE DE OBRAS

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO

Ensino Técnico completo em Enfermagem do Trabalho

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir conhecimento em normas regulamentadoras referentes à segurança e medicina do trabalho

01 VAGA

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino Técnico completo em Edificações

Experiência na função em construção civil

Obrigatório possuir conhecimento no Pacote Office e AutoCAD

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico completo em Segurança do Trabalho

Atividade: Acompanhar os serviços das obras, realizando a prevenção de acidentes de trabalho, treinamentos, DDS, confeccionar documentos/relatórios inerentes á função, alimentando sistemas e planilhas com os dados

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO – OPERADOR DE MUNCK

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com caminhão Munck

Obrigatório possuir CNH ‘E’, disponibilidade para realizar viagens e residir em Itabuna

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

TRABALHADOR RURAL

Não exige escolaridade

Obrigatório possuir disponibilidade para mudança

01 VAGA

SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Diferencial: Experiência na função

Obrigatório possuir disponibilidade de horário

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO EM VENDAS

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir idade maior que 18 anos, e residir em Itabuna

10 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com limpeza de condomínios

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório residir em Itabuna

01 VAGA

PROGRAMADOR DE COMPUTAÇÃO / ANALISTA DESENVOLVEDOR

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função com desenvolvimento de programas de computador

04 VAGAS

ESCOVISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com salão de beleza

Obrigatório residir em Itabuna

01 VAGA

MANICURE

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na função com salão de beleza

Residir em Itabuna

01 VAGA

VAGAS DE TEIXEIRA DE FREITAS

EMBALADOR (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

FISCAL DE LOJA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

02 VAGAS

REPOSITOR DE MERCADORIA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

02 VAGAS

AUXILIAR DE FATURAMENTO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

02 VAGAS

TÉCNICO EM IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS

Ensino Técnico completo em Informática

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’ e veículo próprio

01 VAGA

OPERADOR DE TELEVENDAS EM ATACADO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

ATENDENTE EM VENDAS DE CARTÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

08 VAGAS

CHEFE EM VENDA DE CARTÃO

Ensino Superior incompleto

Experiência mínima de 03 meses na função

01 VAGA

CONTROLE DE QUALIDADE

Ensino Técnico completo

Experiência mínima de 03 meses na função

01 VAGA

ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ensino Superior completo em TI

Experiência mínima de 03 meses na função

01 VAGA

CHEFE DE SEÇÃO EM PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

02 VAGAS

CHEFE DE SEÇÃO EM HORTIFRUTTI

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

05 VAGAS

AUXILIAR DE AÇOUGUE

Ensino Médio completo

09 VAGAS

CHEFE DE SEÇÃO EM AÇOUGUE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHEFE DE SEÇÃO EM MERCEARIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

AUXILIAR EM RECEBIMENTOS DE NOTAS FISCAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

CHEFE DE CAFETERIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE DEPÓSITO

Ensino Médio completo

12 VAGAS

COZINHEIRO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

NUTRICIONISTA

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

FISCAL EM PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função em comércio atacadista ou varejista

20 VAGAS

REPOSITOR PLENO DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com comércio atacadista ou varejista

04 VAGAS

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

73 VAGAS

CHEFE DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir curso NR10 e conhecimento em manutenção elétrica, hidráulica e noções de refrigeração

01 VAGA

EMBALADOR

Ensino Médio completo

15 VAGAS

ATENDENTE DE CAFETERIA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

05 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

80 VAGAS

CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir CNH “B”

06 VAGAS

CHEFE DE DEPÓSITO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CARTAZISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

01 VAGA

CHEFE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com gestão de empresas terceirizadas e custos/orçamentos

01 VAGA

CHEFE EM RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função com cargo de liderança no setor de lançamento de notas fiscais

Obrigatório possuir conhecimento com volume de entrada de notas fiscais em sistema e impostos

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função em caminhão BITREM

Obrigatório possuir CNH ‘E’

01 VAGA

SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 03 meses na função

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 VAGA

MECÂNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’

01 VAGA

PREPARADOR DE VEÍCULOS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

Obrigatório possuir CNH “B”

01 VAGA

COZINHEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

05 VAGAS

TORNEIRO MECÂNICO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses em carteira

01 VAGA