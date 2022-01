Com chances para pessoas de diferentes áreas e níveis, a partir do ensino fundamental, o Sine Acre anuncia novas vagas de emprego nesta segunda-feira (17). O órgão disponibiliza 20 vagas para diversas áreas na capital do estado, Rio Branco.

Há chances para agente de viagem, auxiliar financeiro, carpinteiro, caseiro, costureira, cozinheiro, eletricista, empregada doméstica, gerente comercial, lavador de carros, manicure, mecânico, padeiro, pintor, representante comercial, técnico de segurança do trabalho, entre outros. Todas as vagas exigem experiência anterior na função – algumas não solicitam comprovação em carteira de trabalho.

É importante notar que as vagas estão disponíveis para hoje e são rotativas. Isso significa que elas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda dos empregadores ou do órgão.

De acordo com o Sine, o órgão se responsabiliza por encaminhar cinco pessoas no perfil solicitado pelo empregador, para que ele possa escolher qual vai preencher a vaga.

Como se candidatar

O atendimento está sendo realizado exclusivamente por telefone nesta segunda-feira. Assim, os candidatos deverão verificar se a vaga ainda está disponível através dos telefones (68) 3224-5094 (68) 3224-1519, (68) 3223-6502 ou (68) 0800 647 8182.

Além disso, é essencial que o candidato mantenha o seu cadastro no Sine atualizado, uma vez que as empresas entrarão em contato pelo número informado no formulário. Caso não tenha cadastro na instituição, o profissional deverá informar e apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, Identidade/CPF, Título de Eleitor, comprovante de escolaridade e de endereço.

Ao longo da semana, o atendimento presencial voltará a ser realizado na Organização em Centros de Atendimento (OCA), na Rua Quintino Bocaiuva, 299 – Centro.