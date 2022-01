SINE de Arapiraca – Alagoas oferta novas vagas de emprego; veja os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado de Alagoas, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Arapiraca oferta novas vagas de emprego em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS ESCOLARIDADE VAGAS Oficial de Serviços Gerais Ensino Médio Completo 1 Auxiliar de Cozinha Ensino Fundamental Completo 1 Cozinheiro Geral Ensino Médio Completo 1 Mecânico a Diesel Ensino Médio Completo 1 Vendedor Pracista Ensino Médio Completo 1 Comprador Ensino Médio Completo 1 Assistente Administrativo Ensino Médio Incompleto 1 Adesivador Ensino Fundamental Completo 1 Professor de Maternal Ensino Superior Incompleto a partir do 4º período em Pedagogia 1 Vendedor porta a porta Ensino Médio Completo 1 Vendedor Pracista Ensino Médio Completo 1 Atendente de Farmácia- Balconista Ensino Médio Completo 1 Atendente de Telemarketing Ensino Médio Completo 1 Costureira de Reparação de Roupas Não Exigida 1 Auxiliar Financeiro Ensino Superior Incompleto a partir do 5º período em Ciências Contábeis 1

Sobre o SINE

Criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Sistema Nacional de Emprego (SINE) que é um órgão criado pelo governo federal e que atua com intermédio da Secretaria de Políticas de Emprego e Salário e que tem como principal objetivo a intermediação de mão-de-obra. Ou seja, atua como uma espécie de agência de emprego, intermediando as empresas interessadas em mão-de-obra e no outro lado o trabalhador na busca de uma oportunidade.

A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE (CPSINE) com as Unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins lucrativos.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na sede do Sine local, no horário das 8 às 14 horas, e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.