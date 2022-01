SINE informa vagas de emprego em Campinas – SP

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado de São Paulo, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Campinas informa novas vagas de emprego para profissionais em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

CÓDIGOS CARGOS ESCOLARIDADES VAGAS 6011932 Açougueiro Fundamental completo 6 6023322 Ajudante de eletricista Não exigida 6 6052845 Analista administrativo Superior completo 6 6017485 Analista contábil Superior completo 6 6034800 Analista de negócios Superior completo 10 6047555 Atendente de balcão de café Médio completo 1 6055544 Auxiliar de lavanderia Médio completo 1 6049594 Auxiliar administrativo aprendiz – PCD Médio incompleto 4 6034284 Auxiliar de costura Fundamental completo 1 6053578 Auxiliar de estoque I Médio completo 1 6010208 Auxiliar de manutenção predial Médio completo 2 5977506 Auxiliar técnico de eletrônica Médio completo, cursando técnico em informática 1 6053238 Azulejista Fundamental incompleto 5 6024528 Balconista Médio completo 2 6013456 Caseiro – casal Fundamental completo 2 6049921 Chefe de serviço de limpeza Médio completo 1 5973365 Consultor de vendas Médio completo 3 6004945 Costureira de máquinas industriais Fundamental incompleto 1 6056630 Costureira de máquinas industriais Médio incompleto 1 6046293 Cozinheiro de restaurante Fundamental completo 1 6056485 Eletricista de instalações de veículos automotores Fundamental incompleto 1 6053254 Encanador Fundamental incompleto 5 6046270 Garçom Fundamental completo 6 6038210 Instalador de tubulações Médio completo 1 5992856 Instalador de tv a cabo Médio completo 15

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do Portal do Cidadão e agendar seu horário nos seguintes endereços:

Unidade Ouro Verde – Avenida Ruy Rodrigues, nº 3.900, Parque Universitário (Shopping Spazio Ouro Verde, 1º andar);

Unidade Campo Grande – Rua Manoel Machado Pereira, nº 902, em frente à Praça da Concórdia;

Unidade Centro – Avenida Campos Salles, nº 427, Centro.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

