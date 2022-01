Esta é para quem deseja começar 2022 com a carteira assinada! O Sine Manaus inicia o ano com 85 vagas de emprego para várias áreas. As chances estarão disponíveis nesta segunda-feira (3), das 8h às 17h.

As oportunidades são para as funções de Cozinheiro, Jardineiro, Técnico de Refrigeração, Soldador, Eletricista Industrial, Técnico em Informática, Técnico de Refrigeração, Padeiro, Auxiliar de Padeiro, Auxiliar de Cozinha, Camareira e muito mais. O Sine Manaus reúne, também, chances exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Neste caso, as vagas são para Alimentador de Produção, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Limpeza.

Grande parte dos postos disponíveis exige ensino médio completo e experiência anterior comprovada em carteira na área ou na função desejada. Há, ainda, chances para pessoas com ensino fundamental e superior.

Como se candidatar

Os candidatos interessados deverão acessar o site https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e agendar o atendimento previamente. Quem não conseguir realizar o agendamento dentro do prazo da vaga poderá comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

É importante que o candidato compareça à unidade desejada portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Além disso, se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar algum documento comprobatório, como certificados ou atestados.

Por fim, mas não menos importante, o Sine Manaus exige que o candidato valide a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site http://gov.br/trabalho para participar do processo seletivo. É preciso, ainda, acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro e efetivar a candidatura na posição desejada.