SINE oferece novas vagas de emprego em Aparecida de Goiânia – GO

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado de Goiás, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Aparecida de Goiânia oferece a abertura de novas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Cargos Jovem Aprendiz Auxiliar de Produção Ajudante de Pedreiro Pedreiro Operador de Caixa Estagiário Repositor de Mercadorias Faqueiro Auxiliar de Serviços Gerais Motorista Auxiliar de Expedição Frentista Atendente Assistente Departamento Pessoal Auxiliar de Limpeza Consultor de Vendas Fiscal de Loja Açougueiro Auxiliar Administrativo Auxiliar de Pintura Balconista Encarregado de Loja Estoquista Operador de Máquina Vendedor Externo Vendedor Interno Ajudante de Motorista Analista de Marketing Analista de Recursos Humanos Auxiliar de Cozinha Borracheiro Mecânico de Refrigeração Operador de Caldeira Padeiro Pintor de Veículos Supervisor de Pátio Técnico em Refrigeração Almoxarife Analista Contábil Assistente de Automação Assistente Jurídico Assistente Orçamentista Auxiliar Administrativo Financeiro Auxiliar de Recursos Humanos Carga e Descarga Churrasqueiro Coordenador de Contatos Empacotador de Mercadoria Motorista Entregador Nutricionista Operador de Máquina de Dobrar Chapas Primeiro Emprego Secretária(o) Servente de Obras Supervisor de Vendas Técnico em Edificações Técnico em Eletromecânica Ajudante de Açougueiro Analista de Qualidade Assistente de Suprimentos Engenheiro Eletricista Engenheiro Eletricista de Manutenção Motofrentista Motorista de Caminhão Soldador Supervisor de Campo Técnico de Planejamento de Produção Ajudante de Obras Analista Administrativo Analista de Cobrança Assistente Comercial Auxiliar de Escritório Auxiliar de Estoque Auxiliar Financeiro Conferente de Mercadoria Coordenador Diretor de Recursos Humanos Eletricista Empregada Doméstica Encanador Gerente de Departamento Pessoal Mecânico de Veículos Pesados Serralheiro Técnico de Refrigeração

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente via agendamento, no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) no site Aparecida GO e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

