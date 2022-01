Quer começar o ano com a carteira assinada? Esta pode ser a sua chance, já que o Sine Porto Alegre inicia a semana com novas vagas de emprego. As oportunidades são para pessoas com ou sem experiência, com escolaridade a partir do ensino fundamental.

O destaque fica para as funções de carpinteiro e de ferreiro, que reúnem 63 e 50 vagas, respectivamente. Ainda, o órgão recruta profissionais para uma empresa de varejo que abrirá loja no Pontal Shopping, localizado nobairro Praia de Belas. Há mais de 80 vagas para os cargos de assistente de vendas (em diferentes setores), auxiliar de logística e operador de empilhadeira.

Outras chances são para açougueiro, agente de vendas de serviços, ajudante de açougueiro (comércio), ajudante de eletricista, ajudante de serralheiro, analista ambiental, armador de estrutura de concreto, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de faturamento, camareira de hotel, conferente de logística, eletricista, encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos), farmacêutico, fonoaudiólogo geral, garçom, jardineiro, líder de manutenção mecânica, marmorista (construção), mecânico, motorista de caminhão e muito mais.

Além destas oportunidades, no fim de janeiro a unidade do Sine Municipal prevê um Feirão de Empregos, destinado a moradores da Lomba do Pinheiro. A ação será no espaço Estação Cidadania, na Estrada João de Oliveira Remião, 5250, bairro Lomba do Pinheiro.

Como se candidatar

Os interessados deverão realizar o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas. É possível, também, retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: duvidasSINE@portoalegre.rs.gov.br.

O Sine de Porto Alegre fica localizado na avenida Sepúlveda, esquina com Mauá, no Centro Histórico. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.