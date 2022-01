Sistema empresarial: a tecnologia na gestão de pequenas empresas

Confira algumas opções viáveis de sistemas de gestão disponíveis no mercado atual, considerando a adaptabilidade da tecnologia e o seu custo-benefício.

Sistemas de gestão empresarial

Na administração de qualquer negócio, lidamos com muitos dados o tempo todo, por isso, ter um sistema que ofereça essas informações sem exigir um alto nível de conhecimento é o cenário ideal para os empreendedores.

A tecnologia na gestão de pequenas empresas

Sistemas empresariais, já foram sinônimo de altos investimentos, porém, na era digital, com o avanço da tecnologia, existem opções direcionadas ao pequeno e médio negócio, com planos acessíveis. Dessa forma, o pequeno e médio empreendedor pode investir na automatização dos dados empresariais.

Você Pode Gostar Também:

Base de dados confiável para as decisões empresariais

Portanto, investir em um sistema de gestão empresarial é construir uma base confiável para basear as decisões da gestão, além de manter as informações em segurança, esse é o melhor caminho para conseguir acessá-las de maneira fácil e intuitiva. Confira abaixo, algumas das opções principais existentes no mercado:

Conta Azul

A Conta Azul é um software voltado para a gestão do pequeno e médio negócio, além de oferecer uma opção para contadores. Dessa maneira, é possível integrar em tempo real as informações de cada empresa com seus respectivos responsáveis contábeis.

No sistema é possível realizar o gerenciamento do financeiro, do setor de serviços e/ou produtos, além de relatórios personalizados e de fácil entendimento para que os micro e pequenos empresários possam acessar as informações do seu negócio de maneira facilitada. Além disso, a plataforma Conta Azul oferece planos anuais, trimestrais e mensais, indo desde o plano básico ao plano estendido, os preços variam, por isso, é importante consultar o site oficial da empresa.

Omie

A Omie é uma empresa que desenvolveu o software de mesmo nome e oferece controle total do negócio em uma única plataforma 100% online e integrada em tempo real com a contabilidade do empreendedor. Através do ERP (Enterprise Resource Planning) é possível emitir notas fiscais; boletos; criar o fluxo de caixa da sua empresa; gerenciar o setor de contas a pagar e a receber; realizar a conciliação bancária de maneira automática; dentre outras possibilidades.

Sendo assim, além de permitir o cadastro de usuários ilimitados, essa tecnologia sistêmica atende aos padrões de segurança de dados da Amazon Web Services.

Planos para diferentes portes empresariais

Além disso, os planos da Omie são segmentados. Visto que o Omie Fit é um plano gratuito para empresas que faturam até R$180 mil anuais, possuindo limite de emissão de 10 notas fiscais por mês; o plano MEI custa a partir de R$55,00 mensais; o plano Simples Nacional possui três vertentes que variam o preço, a partir de R$179,00 mensais; por fim, o plano Lucro Presumido/Real custa a partir de R$539,00 mensais. Entretanto, é importante consultar o site da empresa para analisar mais serviços e se atualizar quanto à sua precificação.