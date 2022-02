Sisu 2022: mais de 18 mil vagas são ofertadas em universidades e institutos baianos

O Ministério da Educação (MEC) liberou a consulta do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2022.1. Na Bahia, 10 instituições de ensino superior oferecem 19.489 vagas no estado.

A consulta deve ser feita pelo site do Sisu. No portal, os estudante podem conferir as vagas oferecidas por modalidade de concorrência, turnos do curso, instituições de ensino e cidades em que as oportunidades são oferecidas.

As inscrições estarão abertas de 15 a 18 de fevereiro e o resultado da chamada regular sairá no dia 22 do mesmo mês.

Os aprovados da chamada regular poderão realizar a matrícula de 23 de fevereiro a 8 de março, mesmo período em que encerra a manifestação da lista de espera.

Os alunos inscritos na lista devem ser convocados a partir de 10 de março. Os estudantes devem acompanhar o calendário da chamada pública no próprio site da instituição de ensino.

Em todo o país, o MEC autorizou a oferta de 216.870 vagas.

Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB): 960 vagas, sendo 183 oportunidades para ampla concorrência e as demais são destinadas para a lei de cotas sociais e raciais.

Universidade Federal da Bahia (UFBA): 4.693 vagas, sendo 2.345 oportunidades para ampla concorrência e as demais são destinadas para a lei de cotas sociais e raciais.

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB): 1.710 vagas sendo, 307 oportunidades para ampla concorrência e as demais são destinadas para a lei de cotas sociais e raciais.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO): 860 vagas, sendo 388 oportunidades serão para ampla concorrência e as demais são destinadas para a lei de cotas.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA): 1.313 vagas, sendo 655 oportunidades para ampla concorrência e as demais são destinadas para a lei de cotas.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB): 605 vagas, sendo 308 oportunidades para ampla concorrência e as demais são destinadas para a lei de cotas sociais e raciais.

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB): 1.636 vagas, sendo 734 oportunidades para ampla concorrência e as demais são destinadas para a lei de cotas.

Universidade Estadual de Feira de Santana do Estado da Bahia (UESF): 1.087 vagas, sendo 734 oportunidades para ampla concorrência e as demais são destinadas para a lei de cotas.

Universidade do Estado da Bahia (UNEB): 3.879 vagas, sendo 1.817 oportunidades para ampla concorrência e as demais são destinadas para a lei de cotas.