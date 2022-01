Sites do Governo da Bahia são hackeados por grupo paranaense nesta quinta (20)

Sites do Governo da Bahia foram hackeados na madrugada desta quinta-feira (20) por um grupo paranaense. Na lista de 21 páginas, estão os da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).

De acordo com o G1 Bahia, na madrugada, o acesso ao portal exibia uma mensagem que comparava a violência na Bahia ao estado do Rio de Janeiro, além de insultos ao governador Rui Costa e à vacina. Também na publicação, o grupo hacker afirmou ter “máximo respeito aos profissionais de segurança pública”.

Nesta manhã, os portais seguem fora do ar. Em nota, a comunicação da gestão estadual, informou que “os criminosos atuaram redirecionando a página inicial (home) desses canais para outro site, com ataques ao Executivo baiano”, pontuou.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb) informou que não houve alteração da estrutura interna dos sites das secretarias, órgãos e empresas estaduais, que permanecem preservados. Também não foi diagnosticado acesso, vazamento ou apagamento de dados públicos.

Ainda em nota, o governo do estado detalhou que técnicos da Prodeb, onde ficam hospedados os sites institucionais do Governo do Estado, também atuam para identificar a origem do ataque e solucionar o problema com a maior brevidade possível. Os sites atacados foram temporariamente desativados e serão reativados ao longo do dia.