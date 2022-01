SMTT Penedo disponibiliza formulários para requisição de serviços

Cartão especial para estacionamento, uso de vias públicas e contestação de auto de infração

Decom PMP

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo disponibiliza formulários que agilizam o encaminhamento de serviços de responsabilidade do setor.

Por meio do endereço eletrônico https://penedo.al.gov.br/smtt-penedo/, é possível baixar e imprimir as requisições para os seguintes casos:

Cartão especial para estacionamento exclusivo de pessoa idosa

Cartão especial para estacionamento exclusivo de pessoa com deficiência

Requerimento para interdição de via pública e apoio viário

Requerimento do passe livre no transporte coletivo público

Requerimento contra notificação por auto de infração de trânsito

Com o documento devidamente preenchido, a pessoa formaliza a solicitação na sede da SMTT Penedo, localizada na Avenida Beira-rio, s/n, próximo do acesso à Rodovia Euclides Idalino, no horário das 8h às 13 horas.

O telefone fixo para contato é o 3551- 2489 e o e-mail é smtt@penedo.al.gov.br