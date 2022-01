Sobe número de municípios em situação de emergência na Bahia

No total, mais de 856.820 pessoas foram atingidas pelas enchentes no estado. Deste número, 27.113 estão desabrigadas e outras 60.437 pessoas ficaram desalojadas. Além disso, até o momento foram registrados dois desaparecidos, 26 mortos e 521 feridos.

As cidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Ubaitaba (1) e Belo Campo (1).