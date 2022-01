Sobe para mais de 800 mil pessoas atingidas pela chuva na Bahia

Cerca de 850.325 pessoas já foram atingidas pelas chuvas no sul do estado. Os dados são da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), atualizado na tarde desta sexta-feira (7).

Deste total, 26.534 pessoas estão desabrigadas e outras 61.551 desalojadas. Além disso, foram registrados até o momento 2 desaparecidos, 520 feridos e 26 mortos.

As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Ubaitaba (1) e Belo Campo (1).