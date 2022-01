Sobrancelha perfeita: saiba qual design vai bombar em 2022

A sobrancelha ganhou um destaque a mais desde o início da pandemia. O que uma coisa tem a ver com a outra? O uso da máscara fez com que o olhar fosse a área mais destacada no rosto, uma vez que o sorriso estava escondido. E nós sabemos que a sobrancelha é parte fundamental do olhar de qualquer pessoa. Por isso, novas tendências foram surgindo no universo do design de sobrancelha.