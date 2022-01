Sobremesa ou lanche? Aprenda a fazer um delicioso brownie

O brownie foi inventado nos Estados Unidos, mas é sensação no mundo inteiro. Típica sobremesa ou lanche da tarde, o ingrediente chave é o chocolate. Quase um bolo cremoso, o brownie é uma receita ideal para quem precisa de uma sobremesa ou lanche com tempo de preparo curto. Pode ser acompanhado por sorvete ou cobertura de geleia.

A receita é do site Panelinha, com tempo de preparo de até 1h. Serve seis porções.

1. Preaqueça o forno a 180°C (temperatura média). Unte uma assadeira retangular média com manteiga e polvilhe com farinha de trigo.

4. Coloque dois dedos de água na panela e leve ao fogo alto. Quando ferver, abaixe o fogo e encaixe a tigela com o chocolate e a manteiga sobre a panela. O segredo é não deixar a água encostar no fundo da tigela e tomar cuidado para que o encaixe dos recipientes seja perfeito, evitando o vazamento do vapor. Quando o chocolate começar a derreter, misture bem com a manteiga. Assim que a mistura ficar lisa, retire do banho-maria.