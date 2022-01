Sociedade Brasileira de Pediatria se manifesta sobre vacinação em crianças

No documento, a SBP afirmou que a “população não deve temer a vacina, mas, sim, a doença que busca prevenir”. Segundo a Sociedade, a vacinação do público infantil é fundamental para reduzir o número de mortos nessa faixa etária por conta da Covid-19. Além disso, a instituição diz que os estudos realizados com a vacina apontam “eficácia e segurança” para a população pediátrica.