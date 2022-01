Lançado na quinta-feira (13), o projeto Tenho Sede tem como principal objetivo arrecadar recursos para a construção de mais de um milhão de cisternas para o Semiárido Brasileiro.

Para aqueles que desejam colaborar, a doação pode ser única, mensal ou anual através do site. A campanha conta com o apoio de artistas como Gilberto Gil, que gravou um clipe especial para a ação e as cordelistas Roseli Cordeiro, Marliene Souza.