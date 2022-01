Em comemoração ao dia do Senhor do Bonfim, o Sollar Baía vai receber o Bonfim Sollar Baía, no próximo dia 13, segunda quinta-feira do ano.

O espaço, localizado no Museu de Arte Moderna (MAM), na Aveida Lafayete Coutinho, abre às 14h, e terá show de de Filhos de Jorge, Água Fresca e Topera.