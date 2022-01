‘Sou uma sobrevivente’, reflete Millena Passos no Dia Nacional da Visibilidade Trans

Janeiro é o mês Internacional da Visibilidade Transgênero (Transexuais, Travestis e pessoas Não-Binárias), e no dia 29, comemora-se o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data é um marco nacional desde 2004, quando um grupo de ativistas mobilizou uma manifestação a favor da campanha “Travesti e Respeito”. Desde então, a data se tornou, além de um marco histórico, um convite à reflexão para a causa trans no Brasil, que há 13 anos é o país que mais mata pessoas transgênero no mundo.

Segundo Millena Passos, primeira mulher Trans no Brasil a ocupar um cargo na Secretaria de Políticas de Mulheres (SPM), este é um dado que infelizmente se reflete no Estado da Bahia. Apesar de ter registrado uma redução de 32% nas mortes de pessoas trans e travestis, o Estado ocupa a segunda posição no ranking do país com mais casos contabilizados em 2021, segundo o relatório da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA).

Mesmo com essa dura realidade, Millena também destaca que graças à forte militância do movimento social LGBTQIA+, a Bahia possui várias políticas públicas voltadas à população trans, como o Casarão da Diversidade, no Pelourinho, em Salvador, que oferece um atendimento multidisciplinar com psicólogos e advogados para pessoas que sofreram algum tipo de violência, assim como o Centro de Referência Vida Bruno, no Rio Vermelho.

A expectativa de vida de pessoas que buscam a garantia de existir como são, mantendo seus direitos enquanto cidadãs e cidadãos, vem diminuindo. Ao refletir sobre isso, Millena se emociona. “Vejo fotos antigas com amigos, e pouquíssimos sobreviveram, porque nossa expectativa de vida é muito baixa, muitos de nós não chega aos 35, e se for uma pessoa trans negra, é ainda pior. Então, hoje, eu me considero uma sobrevivente”, disse.

Ao pensar sobre a importância de ter pessoas trans aparecendo em programas como Big Brother Brasil, Millena acredita que essa representatividade é um grande avanço, afinal são “dois corpos políticos”, afirma. Mas destaca também o grande intervalo de 11 anos entre a primeira participante trans, Ariadna no BBB 11, para Linn da Quebrada no BBB 22.

Millena também chama atenção para a discriminação velada que Lina vem sofrendo no BBB, pois mesmo sendo aparentemente aceita entre os “brothers”, já foi tratada no masculino erroneamente. Além disso, ninguém a colocou em um pódio, o que demonstra que ela ainda não é prioridade para nenhum deles.

Millena compara que na vida fora do programa também há esse tipo de exclusão e marginalização. Ao pensar nessas questões, ela rememora episódios da própria vida. “O que Lina passou, nós passamos. Em alguns espaços que transito, as pessoas muitas vezes me vêem como “maravilhosa” porque eu tenho empoderamento político, mas nas minhas costas me apontam e me discriminam”, disse em entrevista ao iBahia.

Ao refletir sobre a aceitação do público a pessoas trans nesses 11 anos de hiato entre Ariadna e Lina, Millena destaca os avanços nas políticas públicas. “Houve sim um certo avanço de pensamento e até na representação da mídia nesses anos, mas tudo quando é pra gente (pessoas trans) é mais lento”, afirma.

Millena também lamenta o grande retrocesso que houve no âmbito federal, com o cancelamento de políticas públicas como Concelho Nacional de Combate a Discriminação ou Conselho Nacional LGBTQIA+, o qual fazia parte, e foi extinto no atual governo.

A fase de descoberta e transição de uma pessoa trans é geralmente um período delicado. Essa dificuldade se dá pelas imposições sociais a que todos nós somos submetidos. Ao pensar em pessoas que estejam passando por esse momento, a psicóloga, mestra e mulher trans Ariane Senna reflete: “sabemos sobre o déficit das instituições e profissionais para a promoção da saúde das pessoas Trans, porém, precisamos optar sempre por uma transição segura”. Ela também aconselha pessoas que estejam nesse momento a “ouvir pessoas trans mais velhas, pois elas sabem muito mais sobre as potencialidades e riscos das escolhas sob um ou outro medicamento que já foi utilizado”. Ainda segundo Ariane, a partir desse conhecimento, é preciso procurar um serviço que ofereça um atendimento multidisciplinar que contenha no mínimo uma endocrinologista para auxiliar nesse processo e evitar a automedicação.

Já em relação às pessoas que conheçam e convivam com alguém que esteja passando por esse momento, a psicóloga indica: “seja parceira (o) e não ignore a dor do outro por quaisquer desconforto que sente em relação ao seu corpo. A dor do outro não é a nossa dor”. “Acompanhar a pessoa trans dentro das instituições pode ser também uma boa opção. A violência institucional está presente em todos os espaços, até mesmo naqueles que nós jamais imaginávamos poder encontrar. Então, seja solícita (o) e se coloque no lugar de acompanhante. A saúde mental das pessoas trans agradecem”, acrescenta. Respeito!

Millena Passos é uma mulher, que ao longo de 27 anos de militância aprendeu a conviver em diferentes espaços. Seja no parlamento, na comunidade, ou nos espaços religiosos que frequenta, ela segue respeitando as diferenças e luta pelo direito de ser tratada da mesma forma, para que sua existência seja vivida de maneira plena e com direitos garantidos.